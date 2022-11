POL-BOR: Gronau - Unfall beim Abbiegen

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Wessumer Straße; Tatzeit: 08.11.2022, 14.00 Uhr; Aus einer Babytasche gestohlen haben Unbekannte am Dienstag eine Geldbörse. Eine Kundin eines Discounters war kurz abgelenkt, als die Diebe mutmaßlich zugriffen. An der Kasse bemerkte die Frau den Diebstahl. Zu dem Geschehen kam es gegen 14.00 Uhr in Ahaus an der Wessumer Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die in Kripo Ahaus ...

mehr