Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Einbruch in Wohnhaus im Außenbereich

Ahaus-Wüllen (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Sabstätte;

Tatzeit: 10.11.2022, zwischen 09.10 Uhr und 11.40 Uhr;

Gewaltsam in ein Wohnhaus eingebrochen sind Unbekannte am Dienstag zwischen 09.10 Uhr und 11.40 Uhr in Ahaus-Wüllen. Die mutmaßlichen Einbrecher fuhren mit einem dunklen Kleinwagen, vermutlich ein Audi, auf das Hofgelände in der Bauerschaft Sabstätte. Im Inneren des Gebäudes durchwühlten die Täter sämtliche Räume. Ob sie dabei Beute machten, ist derzeit noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

