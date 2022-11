POL-BOR: Gronau: Abschlussmeldung: Sperrung der Gildehauser Straße aufgrund einer starken Rauchentwicklug

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Brechter Weg; Minigolfanlage; Tatzeit: zwischen 08.11.22, 16.00 Uhr, und 09.11.22, 09.00 Uhr; Einbrecher entwendeten in der Nacht zum Mittwoch ein Laptop aus dem Kiosk der Minigolfanlage am Drilandsee. Der oder die Täter hatten dazu ein Schloss aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

