POL-BOR: Rees - Öffentlichkeitsfahndung nach Straßenraub und Sachbeschädigungen: Wer kennt den abgebildeten Mann?

Am 10. Juli 2022 zwischen 01:20 Uhr und 03:00 Uhr kam es in Rees Haldern im Umfeld des dortigen Schützenfestes zu zwei Raubdelikten sowie mehreren Sachbeschädigungen an Autos, für die nach Ermittlungen der Kriminalpolizei wahrscheinlich dieselben drei Tatverdächtigen verantwortlich zeichnen. Die drei Männer sprachen unter anderem auf der Straße Op de Schapdick zwei Heranwachsende an und forderten die Herausgabe einer Flasche Korn. Dazu zog einer der Täter ein Messer. Wir berichteten mit einem Zeugenaufruf (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5270467).

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe ist auch zu vermuten, dass die Männer in der Nacht mehrere Sachbeschädigungen begingen. An neun geparkten Fahrzeugen wurden Spiegel abgebrochen oder der Lack zerkratzt. Ein 25-kmh Leicht-Kfz stießen die Täter um, es landete auf der Seite.

Zwei der Tatverdächtigen - ein 20-Jähriger aus Rees und ein 26-Jähriger aus Kleve - konnten inzwischen erfolgreich durch die Kriminalpolizei ermittelt werden, sie befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. Auf ihre Spur kamen die Ermittler unter anderem mit Hilfe eines Überwachungsvideos. In dem Video ist auch der dritte, bislang unbekannte Täter zu sehen. Das Bild ist unter diesem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/91163

Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise zur Identität des Unbekannten geben? Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cs)

