Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Schmuck bei Wohnungseinbruch erbeutet

Ahaus-Wessum (ots)

Tatort: Ahaus-Wessum, Erlengrund;

Tatzeit: 10.11.2022, zwischen 06.45 Uhr und 17.45 Uhr;

In ein Wohnhaus in Ahaus-Wessum sind Einbrecher am Donnerstag gewaltsam eingedrungen. Um in das Innere des Gebäudes am Erlengrund zu gelangen, hebelten die Unbekannten zwischen 06.45 Uhr und 17.45 Uhr ein Fenster auf. Die Täter erbeuteten nach derzeitigen Erkenntnissen Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (db)

