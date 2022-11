Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Papenburg (ots)

Am Freitagnachmittag, um 15:15 Uhr, ereignete sich vor dem Gelände der Meyer Werft in Papenburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine 63-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Ein 48-jähriger Autofahrer aus Papenburg fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw im Bereich des Tor 5 der Meyer Werft in Richtung der Rheiderlandstraße. Dort beabsichtigte er an der Einmündung nach links in Richtung Papenburg abzubiegen. Hierbei übersah er die vorfahrtberechtigte Radfahrerin, die aus Papenburg in Richtung Weener fuhr. Der Pkw kollidierte im Einmündungsbereich mit der Radfahrerin und verletzte sie dabei schwer. Nach ersten Erkenntnissen zog sie sich eine Beinfraktur zu, die für die Radfahrerin aus Hannover nun eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus zur Folge hat. /hue

