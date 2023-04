POL-HS: Gegen Baum geprallt

Erkelenz (ots) - Durch ein Fenster drang ein unbekannter Täter am Montag, 3. April, zwischen 3 Uhr und 4 Uhr, in ein Restaurant an der Aachener Straße ein. Er entwendete einen grauen Safe mit Bargeld sowie einem I-Phone. Während seiner Tat wurde der Einbrecher durch eine Kamera aufgezeichnet. Er war männlich, trug weiße Schuhe der Marke Nike, eine helle Jacke sowie eine Kopfbedeckung, vermutlich einen Hut. Er war zirka 30 bis 35 Jahre alt. Zeugen, die im Zusammenhang ...

