Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus einer Holzhackmaschine in Bliesen.

66606 St. Wendel-Bliesen (ots)

Bislang unbekannte Täter machten sich am vergangenen Wochenende, in Bliesen, an einer Forstmaschine zu schaffen. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Straße "Im Schlangenthal" abgestellt. Die Täter brachen zur Tatausführung mehrere Staufächer des Fahrzeuges auf und entwendeten hieraus Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell