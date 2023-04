POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Wassenberg (ots) - Am 28. März (Dienstag), gegen 2.30 Uhr, drangen Unbekannte in ein Fahrzeug ein, das an der Gladbacher Straße parkte. Aus dem Wagen stahlen sie diverse Arbeitsgeräte. Zwischen 14.30 Uhr am 1. April (Samstag) und 10.30 Uhr am 2. April (Sonntag) wurde ein weiteres Fahrzeug aufgebrochen, welches an der Straße Am Ersten Sportplatz stand. Die bislang unbekannten Täter entwendeten in diesem Fall einen Werkzeugkoffer sowie Abgasmessgeräte. Rückfragen bitte ...

