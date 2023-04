Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an mehreren Pkw

Erkelenz-Granterath (ots)

An der Straße In Granterath wurden mehrere parkende Fahrzeuge durch unbekannte Personen beschädigt. Die Täter beschädigten jeweils den rechten Außenspiegel, vermutlich wurden sie abgetreten. Die Tat wurde in der Nacht zu Sonntag, 2. April, begangen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Sachbeschädigungen in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit Hinweise über unsere Internetseite zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell