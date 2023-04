POL-HS: Betrug durch Kurznachricht

Geilenkirchen-Niederheid (ots) - Durch ein Fenster drangen unbekannte Täter gegen 23.55 Uhr am Freitag (31. März) in einen Lagerraum an der Straße An Fürthenrode ein. Sie durchwühlten das Gebäude und flüchteten durch einen Notausgang. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt. Zeugen beobachteten zur Tatzeit zwei mutmaßlich männliche Personen, die sich zu Fuß vom Gebäude entfernten, nachdem die Alarmanlage ausgelöst hatte. Beide waren dunkel gekleidet und hatten ...

