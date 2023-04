Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Räuberischer Diebstahl

Geilenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann wurde am Freitag, 31. März, gegen 18.45 Uhr, durch den Ladendetektiv eines Geschäftes an der Herzog-Wilhelm-Straße beim Diebstahl beobachtet. Als der Detektiv ihn beim Verlassen des Geschäftes ansprach, versuchte der Dieb zu flüchten. Daraufhin versuchte der Detektiv ihn festzuhalten und wurde angespuckt und beleidigt. Der Täter riss sich los und versuchte abermals zu flüchten, was durch einen weiteren Angestellten des Geschäftes zunächst verhindert wurde. Der Täter wurde aufgefordert seine Personalien anzugeben und die gestohlene Ware auszuhändigen. Er gab daraufhin einen falschen Namen an und flüchtete anschließend abermals fußläufig in Richtung der Straße Markt. Der Täter war etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, hatte eine kräftige Statur und ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Er war unter anderem mit einem roten Pullover einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Kappe bekleidet. Wer hat den Mann bei seiner Flucht beobachtet oder kann Hinweise zu seiner Identität geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie diese auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

