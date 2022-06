POL-IZ: 220615.6 Sankt Margarethen: Fund alter Munition bei Bauarbeiten an einer Brücke

Itzehoe (ots) - Am Mittwoch entdeckte ein 15jähriger Schüler, dass sein E-Scooter entwendet worden war. Als dieser nach dem Unterricht gegen 14 Uhr zum Fahrradständer am Lehmwohld zurückkehrte, war das Gefährt nicht mehr da. Eine weitere Absuche in der Umgebung verlief ohne Erfolg. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Astrid Heidorn Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe ...

