Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Baucontainer

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch (01.03.), 18.00 Uhr und Donnerstag (02.03.), 07.00 Uhr in einen Baucontainer an der Buckhoffstraße, im Bereich der Stadtbibliothek, eingestiegen. Die Täter brachen auf noch unbekannte Art und Weise die Tür zum Container auf. Sie entwendeten aus dem Container ein Radio, einen Bauschrauber, zwei Akkus und ein Ladekabel, allesamt von der Firma Makita. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell