POL-ST: Kreispolizeibehörde trauert um den ehemaligen Polizeiseelsorger Pfarrer Erich Elpers

Rheine (ots) - Zu einem Arbeitsunfall ist es am Mittwoch (01.03.) gegen 06.25 Uhr in einem Betrieb an der Daimlerstraße gekommen. Dort wollten Mitarbeiter einen Lkw-Tankauflieger reinigen. Dazu stieg ein 57-jähriger Mann aus Rheine in den Tank. Dort kollabierte der Mann. Zwei Kollegen stiegen daraufhin in den Tank, um den Mann zu retten. Auch sie kollabierten. Ersten Ermittlungen zufolge, weil im Tank der ...

mehr