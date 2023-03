POL-ST: Steinfurt, Geschwindigkeitskontrollen auf der B 54

Steinfurt (ots) - Bei der Kita handelt es sich um die Kita St. Martin und nicht, wie in der Erstmeldung geschrieben, die Kita St. Marien. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen und dies in ihrer Berichterstattung zu berücksichtigen. Erstmeldung vom 01.03.2023, 11.13 Uhr Unbekannte sind in der Nacht von Montag (27.02.) auf Dienstag (28.02) in eine Bäckerei an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße und in die Kita St. Marien am ...

