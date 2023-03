POL-ST: Ibbenbüren, E-Zigarettenautomat aufgebrochen

Recke (ots) - In der Erstmeldung wurde fälschlicherweise die Polizei in Ochtrup für Zeugenhinweise genannt. Richtig ist die Telefonnummer der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen und dies in der Berichterstattung zu berücksichtigen. Erstmeldung vom 28.02.2023, 10.22 Uhr Im Ortsteil Espel sind unbekannte Täter in das Firmengebäude des Ziegelwerks an der Mettinger ...

mehr