Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Tankstelle

Rheine (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (28.02.) meldete ein Zeuge gegen 02.00 Uhr bei der Polizei einen Einbruch in die Tankstelle am Lingener Damm, Ecke Alter Lingener Damm. Der Zeuge fuhr zur angegebenen Zeit mit seinem Pkw auf dem Lingener Damm als er einen akustischen Alarm an der Tankstelle hörte. Dort sah er, wie zwei dunkel gekleidete Personen in Richtung Alter Lingener Damm flohen. Ersten Ermittlungen zufolge öffneten die Täter gewaltsam die Eingangstür der Tankstelle. Sie entwendeten von dort einige wenige Zigarettenschachteln und eine geringe zweistellige Bargeldsumme. Von den beiden Tatverdächtigen gibt es folgende Beschreibung: Sie waren vermutlich beide männlich. Einer von ihnen trug einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen und ein dunkles Tuch mit weißem Aufdruck vor dem Gesicht. Der zweite Mann war korpulent, trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und weiße Turnschuhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

