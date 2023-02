Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin

Ochtrup (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montag (27.02.) gegen 12.00 Uhr im Bereich Bahnhofstraße / Marienstraße gekommen. Eine 51-jährige Ochtruperin fuhr mit ihrem Ford Focus auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Brookstraße. Sie wollte nach links in die Marienstraße abbiegen. Dabei übersah sie ersten Erkenntnissen zufolge eine 81-jährige Frau, die gerade mit ihrem Rollator die Marienstraße in Richtung Innenstadt überquerte. Die 81-Jährige wurde vom Ford Focus erfasst und verletzt sich schwer. Die Ochtruperin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 51-jährige Fahrerin des Ford Focus blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

