Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots)

Am Dienstag (21.02.2023) gegen 16:45 Uhr ist es an der Einmündung des Drosselwegs in die Borghorster Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht gekommen.

Ein 14-jähriger Emsdettener fuhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Borghorster Straße in Richtung Innenstadt. Aus der Einmündung Drosselweg kam ein schwarzer PKW. Der 14-Jährige bremste daraufhin so stark ab, dass er stürzte und sich leicht verletzte. Die Fahrzeugführerin stieg zunächst aus, erkundigte sich nach dem Zustand des 14-Jährigen, stieg anschließend wieder in ihren PKW und fuhr in Richtung Innenstadt davon. Sie wird wie folgt beschrieben: sie war ungefähr 30 Jahre alt und hatte eine schlanke Statue.

Nach einer ersten Schätzung ist ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und sucht die Unfallbeteiligte und Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Emsdetten unter 02572/9306-4415 entgegen.

