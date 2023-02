Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Tischlerei, Unbekannte stehlen Bildschirme

Steinfurt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (24.02.2023), 17.00 Uhr und Samstag (25.02.2023), 06.30 Uhr sind unbekannte Täter in eine Tischlerei an der Straße Blocktor eingebrochen. Die Täter drangen in das Gebäude ein, indem sie eine rückwärtig gelegen Tür zur Werkstatt gewaltsam öffneten. Innerhalb des Gebäudes durchsuchten sie einen Büroraum und entwendeten daraus zwei Bildschirme. Nach einer ersten Schätzung beträgt der Wert des Diebesguts 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Steinfurt unter der Telefonnummer 02551/15-4115 entgegen.

