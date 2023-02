Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Wohnungsbrand, Niemand verletzt

Emsdetten (ots)

Am Samstagnachmittag (25.02.23) ist es an der Straße In der Lauge zu einem Wohnungsbrand gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar. Gegen 15.35 Uhr wurde die Polizei wegen des Brands alarmiert. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Dunkler Rauch kam aus einer Erdgeschosswohnung im hinteren Bereich des Mehrparteienhauses. Der Bewohner der betroffenen Wohnung sowie weitere Hausbewohner hatten sich bereits ins Freie retten können. Durch das Feuer wurden mehrere Räume stark beschädigt, die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der Geschädigte konnte anderweitig untergebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 80.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

