Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch und Einbruchsversuch, Täter machten keine Beute

Greven (ots)

In relativ naher Entfernung sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (24.02.) und Samstag (25.02.) an der Bismarckstraße und der Kolpingstraße zwei Einfamilienhäuser angegangen. An der Bismarckstraße, auf Höhe der Geschwister-Scholl-Straße, waren die Unbekannten zwischen Freitag, 16.30 Uhr und Samstag, 11.15 Uhr aktiv. Sie hebelten die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und gelangten so in die Räume, die zurzeit renoviert werden. Die Täter machten keine Beute. Etwa 500 Meter von dem Tatort an der Bismarckstraße entfernt, versuchten Unbekannte zwischen Freitag, 19.00 Uhr und Samstag, 11.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Kolpingstraße, Höhe Ostring, einzusteigen. Die Täter versuchten hier ebenfalls die Terrassentür aufzuhebeln. Dies misslang ihnen jedoch. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell