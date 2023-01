POL-HS: Anhänger aus Garage entwendet

Erkelenz (ots) - An der Straße Dr.-Eberle-Platz drangen unbekannte Täter am Montag, 9. Januar, zwischen 20 Uhr und 20.50 Uhr, in die Räume eines Geldinstitutes ein. Sie verwüsteten einen Konferenzraum und eine Küche und stellten zwei Luftreiniger sowie einen Fernseher offenbar zur Mitnahme bereit. Ob die Täter etwas entwendeten und warum sie diese Gegenstände zurückließen, wird nun durch die Kriminalpolizei ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr