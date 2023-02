POL-ST: Hopsten, Verkehrsunfallflucht

Hörstel (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch (22.02.2023), 22.00 Uhr und Donnerstag, 07.15 Uhr sind unbekannte Täter in ein Autohaus an der Südstraße 33 eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster im rückwärtigen Bereich und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Innerhalb des Gebäudes gelangten ...

mehr