POL-PB: Einbruch in Jugendtreff

Paderborn (ots) - (md) Unbekannte brachen ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in Paderborn auf. Zwischen Montag, 30.01.2023, 12:00 Uhr und Dienstag, 31.01.2023, 18:45 Uhr drangen Diebe in einen Kellerraum eines Mehrparteienhauses an der Leostraße in Paderborn ein. Dem Hausbesitzer war das aufgebrochene Kellerabteil am Dienstagabend aufgefallen, der zugehörige Mieter konnte bisher keine Angaben zu eventueller ...

