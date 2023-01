POL-KN: (Wurmlingen/ Lkr. Tuttlingen) Autofahrer prallt gegen Leitplanke und flüchtet- Zeugen gesucht

Tuttlingen (ots) - Ein Blechschaden in Höhe von rund 17.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr im Kreuzungsbereich der Weimarstraße und der Wilhelmstraße ereignet hat. Eine 61-jährige Fahrerin eines Mazda CX5 war auf der Weimarstraße in stadteinwärtige Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Wilhelmstraße kam es zum ...

