POL-PB: Einbruch in Keller von Mehrfamilienhaus

Paderborn (ots) - (md) Unbekannte versuchten, in sechs Gartenlauben in der Kleingartenanlage am Schützenplatz in Paderborn einzubrechen. Zwischen Samstagmittag (28.01.2023, 14.00 Uhr) und Montagmittag (30.01.2023, 13.00 Uhr) wurde versucht, die Gartenlauben aufzubrechen. Die Taten fielen einem Pächter am Montagmittag auf. Augenscheinlich blieb es beim Aufbruchsversuch. Die Polizei sucht Zeugen, die im fraglichen ...

mehr