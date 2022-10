POL-KN: (Konstanz) Unbekannter Täter bricht in Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses ein

Spaichingen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall, der sich im Zuge eines Abbiegevorganges am Samstagmittag an der Kreuzung Hauptstraße und Kirchstraße ereignet hat, ist ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 7.500 Euro entstanden. Ein 43-Jähriger war kurz nach 13 Uhr mit einem Opel Zafira auf der Hauptstraße in ...

