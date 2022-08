Polizei Gütersloh

POL-GT: Geschwindigkeitskontrollen in Halle (Westf.) und Steinhagen

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.)/ Steinhagen (FK) - Am Mittwoch (23.08.) fanden Ortsteilen Künsebeck und Bokel, sowie in Steinhagen Geschwindigkeitskontrollen der Polizei statt.

Im Zeitraum zwischen 07.30 Uhr und 14.30 Uhr wurden dabei insgesamt 41 zu schnelle Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer am Künsebecker Weg in Halle, an der Versmolder Straße in Halle und an der Bahnhofstraße in Steinhagen festgestellt.

37 Autofahrerinnen und Autofahrer befanden sich dabei im Verwarnungsgeldbereich. Gegen vier weitere wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Einen traurigen Rekord stellte am Dienstagvormittag ein Sportwagenfahrer auf, welcher in Steinhagen an der Bahnhofstraße mit 96km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Das Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um 41km/h bis 50km/h zieht ein Bußgeld von 560 Euro, zwei Punkte und ein zweimonatiges Fahrverbot nach sich.

Die Geschwindigkeitskontrollen werden im Kreis Gütersloh konsequent und regelmäßig fortgesetzt, um das Geschwindigkeitsniveau nachhaltig zu senken. Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu schwersten Unfallfolgen!

