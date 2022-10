Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Beim Abbiegen Autofahrer übersehen - 7.500 Euro Blechschaden

Spaichingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich im Zuge eines Abbiegevorganges am Samstagmittag an der Kreuzung Hauptstraße und Kirchstraße ereignet hat, ist ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 7.500 Euro entstanden. Ein 43-Jähriger war kurz nach 13 Uhr mit einem Opel Zafira auf der Hauptstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte an der genannten Kreuzung nach links auf die Kirchstraße abbiegen. Hierbei übersah der Mann einen entgegenkommenden 38-jährigen Fahrer eines VW Polo, der sich mit seinem Wagen auf der Hauptstraße der Kreuzung aus Richtung Stadtmitte näherte. Bei der folgenden Kollision der beiden Autos und durch das Ausweichen des VW-Fahrers wurde ein auf der Kirchstraße verkehrsbedingt wartender Audi Avant eines 37-Jährige Biker ebenfalls noch beschädigt.

