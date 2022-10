Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A81, Lkr. Konstanz) Fahrzeugbrand

Engen, A81 (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Autobahn 81 auf Höhe Engen zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Gegen 15.30 Uhr geriet ein VW-Bus aus bislang unbekannter Ursache auf dem Standstreifen kurz vor der Anschlussstelle Engen in Fahrtrichtung Singen in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr Engen, die mit vier Fahrzeugen und 26 Mann im Einsatz war, stand der Bus bereits in Vollbrand, konnte jedoch anschließend durch die Einsatzkräfte der Wehr gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

