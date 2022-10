Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte rauben Frau aus - Polizei sucht Zeugen

Singen (ots)

Eine 41-jährige Frau ist am Freitagabend auf der August-Ruf-Straße ausgeraubt worden. Gegen 23.30 Uhr fasste ein unbekannter Täter die Frau an der Ecke August-Ruf-Straße und Hadwigstraße zunächst unvermittelt von hinten an. Als die 41-Jährige sich daraufhin umdrehte, forderten drei unbekannte Männer sie auf, ihre Wertsachen herauszugeben. In der Folge übergab die Frau Geldbeutel und Handy an die unbekannten Männer. Anschließend riss einer der Täter der Frau eine Halskette vom Hals, ehe die Unbekannten von der Frau abließen und flüchteten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 88-0, zu melden.

