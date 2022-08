POL-MA: Wiesloch: Motoradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt; Vollsperrung aufgehoben; Pressemitteilung Nr. 2

Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) - Nach einem Wohnungsbrand am Dienstagnachmittag konnte die Feuerwehr zwei Anwohnerinnen leichtverletzt aus dem betroffenen Gebäude retten. Um kurz vor 14 Uhr kam es zum Brandausbruch in einem Mehrparteienhaus im Finkenweg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Bett in einer Wohnung in Brand. Das Feuer wurde durch die ...

mehr