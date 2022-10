POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Eisenbahnstraße - Auto kommt von der Straße ab

Konstanz (ots) - Unbekannte Täter sind in am Samstagabend in die Coronatest-Station auf dem Münsterplatz eingebrochen. Die Unbekannten brachen eine Tür der Teststation gewaltsam auf. Beute machten die Einbrecher nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. An der aufgebrochenen Tür entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. ...

