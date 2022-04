Polizei Paderborn

POL-PB: Mutmaßlicher Brandstifter auf Fahndungsfoto - 5.000 Euro Belohnung ausgesetzt

Borchen (ots)

(mb) Nach den Brandstiftungen in einem Mehrfamilienhaus am Hellhof in Nordborchen hat die Polizei ein Fahndungsfoto veröffentlicht, das den mutmaßlichen Täter zeigt. Zudem ist eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt worden.

Am Dienstag letzter Woche (29.03.2022) legte ein unbekannter Täter zur Mittagszeit an mehreren Stellen Brände in einem kürzlich fertiggestellten Mehrfamilienhaus. Durch die Tat entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (Polizeibericht vom 30.03.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5184074)

Laut Zeugenaussagen entfernte sich eine Person auf einem E-Scooter vom Brandort. Bei den Ermittlungen der Kripo konnte eine Videoaufnahme gesichert werden, die diesen Scooterfahrer zeigt. Die Kripo geht davon aus, dass es sich um den Tatverdächtigen handelt. Dieser muss sich gewisse Zeit im Haus aufgehalten haben. Er kam gegen 11.45 Uhr aus dem Haus und fuhr mit dem in der Nachbarschaft abgestellten Roller davon. Da der Brandstifter zur Tatbegehung entsprechendes Material mitgebracht haben muss, ist davon auszugehen, dass er auf der Anfahrt zum Objekt irgendein Behältnis mitführte. Das Fahndungsfoto zeigt den Tatverdächtigen nach den Brandlegungen auf der Florianstraße in Fahrtrichtung Wegelange.

Der Verdächtige soll 20 bis 30 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß und schlank sein. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke, eine blaue Jeans sowie eine helle Mütze und eine dunkle Mund/Nase-Bedeckung. Das Foto ist im Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt: Link: https://polizei.nrw/fahndung/77211

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu der Person auf dem E-Scooter machen?

Neben der ermittelnden Polizei ist auch der Versicherer daran interessiert, den oder die Täter zu ermitteln. Aus diesem Grund setzt der Versicherer eine Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters bzw. der Täter führen.

Hinweise auf den gesuchten Mann sowie weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Paderborn unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

