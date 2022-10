Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Unfall mit zwei Pkw

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich gegen 23.20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße "Hohenaspen" auf Höhe der dortigen Tankstelle zwischen einem BMW und einem Citroen. Wenige Augenblicke zuvor begegneten sich bereits diese beiden Fahrzeuge, hierbei musste wohl der 24-jährige Fahrer des BMWs auf den Gehweg ausweichen um eine Kollision mit dem Citroen zu vermeiden. Im Anschluss wendete der 24-Jährige und verfolgte den Citroen, um den Fahrer zur Rede zu stellen. Um diesen zum Anhalten zu bewegen, überholte der BMW den Citroen und schnitt ihm den Weg ab. Der 21-jährige Fahrer des Citroen versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit dem BMW allerdings nicht mehr verhindern. In Folge des Unfalls entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

