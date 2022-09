Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Toto-Lotto-Geschäft

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 05.50 Uhr, entdeckte eine Zeugin auf ihrem Weg zur Arbeit einen Einbruch in ein Toto-Lotto-Geschäft in der Lise-Meitner-Straße in Bietigheim-Bissingen und alarmierte die Polizei. Eine Beamtin und ihr Kollege vom Polizeirevier Bietigheim-Bissingen stellten vor Ort fest, dass sich bislang unbekannte Täter auf der Gebäuderückseite zu schaffen gemacht hatten. Zunächst hatten sie ein Gitter aus der Wand gehebelt, so dass sie das dahinterliegende Fenster erreichen konnten. Dieses brachen sie anschließend ebenfalls auf und konnten so in den Verkaufsraum eindringen. Die Einbrecher hatten es offensichtlich auf Bargeld und insbesondere Tabakwaren abgesehen. Sie ließen nahezu den gesamten Bestand an Tabak und Zigaretten sowie vorhandenes Bargeld in noch unbekannter Höhe mitgehen. Der Wert der Tabakwaren konnte abschließend noch nicht beziffert werden. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

