POL-LB: BAB 81/Herrenberg: Unfallflucht im Schönbuchtunnel

Am Dienstagabend ereignete sich kurz nach 23.00 Uhr eine Unfallflucht im Schönbuchtunnel zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Gärtringen. Ein 19 Jahre alter Opel-Lenker, der auf dem rechten der beiden vorhandenen Fahrstreifen unterwegs war, wurde von einem bislang unbekannten BMW-Lenker überholt. Vermutlich weil der Unbekannte recht knapp vor dem Opel wieder einscherte, versuchte der 19-Jährige auszuweichen und kam in der Folge ins Schleudern. Der Opel kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Tunnelwand. Anschließend schlitterte er nochmals über die Autobahn und kam schließlich rechts auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Stuttgart fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Er blieb jedoch unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg befand sich mit drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Die Straßenmeisterei Herrenberg befand sich ebenfalls im Einsatz. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 8.000 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

