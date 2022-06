POL-HH: 220622-1. Enrcochat-Erfolg: Weiterer mutmaßlicher Dealer in Untersuchungshaft

Hamburg (ots) - Tatzeit: 20.06.2022, 23:44 Uhr Tatort: Hamburg-Eimsbüttel, Luruper Weg Polizeibeamte haben gestern am späten Abend einen Mann in Eimsbüttel vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, einen Einbruch in ein Restaurant verübt zu haben. Die darüber wohnende Inhaberin des Lokals hatte den Verdächtigen bei dem Einbruch beobachtet und die Polizei ...

