Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen - zwei Personen leicht verletzt

Mannheim (ots)

Freitagnacht, gegen 22.50 Uhr, ereignete sich auf der B38a auf Höhe der SAP-Arena in Fahrtrichtung Feudenheim ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 35-jähriger Fahrer eines Nissans befuhr die B38a und wollte auf die BAB 656 wechseln, hierbei übersah er den Rückstau auf dem Verzögerungsstreifen und fuhr auf einen langsam fahrenden VW auf. Dieser wurde wiederum auf einen Mini aufgeschoben. Sowohl der 24-jährige Fahrer sowie die 29-jährige Beifahrerin des VWs klagten über Schmerzen im Nacken- und Hüftbereich. Eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle war nicht von Nöten. In Folge des Unfalls entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abschleppt werden.

