Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizei stellt drei Tatverdächtige für Brandstiftung, Sachbeschädigung und Diebstahl

Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden des 11. Dezember 2021 wurden in Rostock Reutershagen mehrere Straftaten verübt. Die Rostocker Polizei konnte drei Tatverdächtige stellen.

Zwischen 01.30 Uhr und 05.00 Uhr kam es zu einem Brand einer Holzlaube in der Ulrich-von-Hutten-Straße, brennenden Mülltonnen in der Ernst-Thälmann-Straße, einem beschädigten Bagger in der Clara-Zetkin-Straße und zu einem weiteren Brand einer Mülltonne in der Siegmannstraße. Bei mehreren Tatorten trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf Zeugen, die jeweils drei Jugendliche gesehen und beschrieben haben. Im Zuge der polizeilichen Nahbereichsfahdnung wurde die Polizei von einem Hinweisgeber angesprochen, der die Jugendlichen gesehen hat, die in ein Haus im Stadtteil Reutershagen gegangen sind. Die Beamten begaben sich anschließend zu einer Wohnung. Nach mehrfachem Klingeln und Klopfen wurde die Tür geöffnet. In der Wohnung befanden sich die drei Tatverdächtigen, auf die die Beschreibungen passten. Bei ihnen handelt es sich um drei Deutsche im Alter von 14 und 15 Jahren. Die Eltern wurden verständigt. Bei der Inaugenscheinnahme der Wohnung fanden die Polizeibeamten mögliche Beweismittel, einen Schlagring und mehrere Verkehrsschilder. Diese Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Polizei nahm Strafanzeigen wegen Brandstiftung, Sachbeschädigung, Diebstahls und Verstoß Waffengesetz auf. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Ein Zusammenhang der Straftaten kann nicht ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell