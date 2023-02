Steinfurt-Bu. (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (23.02.23) sind in Burgsteinfurt zwei Autos aufgebrochen worden. An der Victor-Adolf-Straße schlugen Unbekannte zwischen Mittwoch (22.02.23), 22.00 Uhr und Donnerstag, 07.00 Uhr die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eines grauen Opel Astra ein. Aus dem Auto, das in Höhe der Hausnummer 22 parkte, stahlen sie eine Tasche. An der Straße Wippert, in Höhe der Hausnummer ...

