Polizei Hagen

POL-HA: Beamte des zivilen Einsatztrupps kontrollieren Drogendealer am Funckepark und durchsuchen deren Wohnungen

Hagen-Altenhagen (ots)

Beamte des zivilen Einsatztrupps der Hagener Polizei beobachteten am Donnerstagnachmittag (01.12.2022) in der Nähe des Funckeparks drei Männer, die dort vermutlich mit Betäubungsmitteln handelten. Gegen 15.30 Uhr fiel ihnen zunächst ein 36-jähriger Mann auf, der mit einem Fahrrad unterwegs war. Er blieb immer wieder stehen, schaute sich um und telefonierte. Als er sich zu einer Parkbank begab und dort augenscheinlich wartete, kontrollierten die Kripo-Beamten den Mann. Sie fanden Cannabis und eine mittlere dreistellige Summe Bargeld bei ihm. Während der Kontrolle wurden die Beamten dann noch auf zwei weitere Männer aufmerksam, die sich in der Nähe aufhielten. Einer von ihnen hatte ebenfalls Drogen dabei. Im Zusammenhang mit anschließenden Ermittlungen durchsuchten die zivilen Beamten dann noch zwei Wohnungen der Männer. Auch dort fanden sie Haschisch, Kokain und Amphetamine. Sie leiteten Strafverfahren wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell