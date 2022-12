Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen - Festnahmen und Durchsuchungen in Bochum und Wuppertal nach Erpressung

Hagen (ots)

Am Donnerstag (01.12.2022) fand in Bochum und Wuppertal ein Durchsuchungs- und Festnahmeeinsatz der Dienststelle zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität der Polizei Hagen unter Federführung der Staatsanwaltschaft Hagen statt. Beteiligt waren auch Spezialeinsatzkräfte.

Ausgangspunkt des Einsatzes war eine Strafanzeige eines 18-jährigen Hageners, welcher der Polizei gegenüber am 25.11.2022 angab, von drei Männern in Hagen unter Vorhalt scharfer Schusswaffen mit dem Tode bedroht und misshandelt worden zu sein. Die Männer hätten zudem von ihm die Zahlung von 100.000 Euro verlangt. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass Hintergrund des Geschehens, welches von mehreren Zeugen bestätigt wurde, der Einbruch in ein in Bochum befindliches Bekleidungslager war, in welchem gefälschte Markenbekleidung verkauft wurde. Die Beschuldigten verdächtigten den 18-jährigen Hagener, einer der Täter dieses Einbruchs zu sein. Der Geschädigte war im Besitz gefälschter Markenware, die wahrscheinlich aus dem erwähnten Einbruch stammte und von ihm vermutlich zum Verkauf angeboten wurde. Die gefährdeten Personen sowie sechs weitere Familienangehörige wurden durch die Polizei im Anschluss an die Anzeigeerstattung unverzüglich in Sicherheit gebracht.

Die durch die Dienststelle zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität eingerichtete Ermittlungsgruppe nahm bereits am 26.11.22 intensive Ermittlungen auf, welche das Geschehen und seine Hintergründe aufklären konnten und in deren Verlauf bei dem Geschädigten und einer weiteren Person hunderte von Bekleidungsstücken, bei denen es sich um Plagiatsware handelt, sichergestellt werden konnten.

Weitere Ermittlungen führten in den Folgetagen zu mehreren Tatverdächtigen. Am Donnerstagmorgen nahm die Polizei schließlich vier Männer (27 Jahre, 30 Jahre, 33 Jahre sowie 33 Jahre alt) in Bochum und Wuppertal vorläufig fest. Im Anschluss fanden Durchsuchungen statt. Dabei konnten die Ermittler unter anderem drei scharfe Handfeuerwaffen sowie hunderte Kleidungsstücke, bei denen es sich ebenfalls um gefälschte Markenware handelt, sicherstellen. Drei der festgenommenen Personen werden heute (02.12.2022) durch die Staatsanwaltschaft dem Haftrichter beim Amtsgericht Hagen vorgeführt. Weitere Auskünfte werden zum derzeitigen Zeitpunkt nicht erteilt.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell