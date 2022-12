Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Radfahrer in Altenhagen - 63-jährige Frau schwer verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Eine 63-järige Frau wurde am Donnerstagabend (01.12.2022) in Altenhagen bei einem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer schwer verletzt. Gegen 19.45 Uhr befuhr der 23-jährige Hagener mit seinem Fahrrad den Gehweg der Boeler Straße in Richtung der Feithstraße. Aus einem Hauseingang heraus trat die 63-Jähirge auf den Gehweg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision zwischen dem Fahrrad und der Fußgängerin, die in der Folge stürzte. Der Rettungsdienst brachte sie schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

