POL-HA: Räuberischer Ladendiebstahl in der Innenstadt - 17-Jähriger versteckt Donuts unter seiner Jacke und schubst Mitarbeiterin zu Boden

Hagen-Mitte (ots)

Ein 17-jähriger Hagener stahl am Donnerstagmorgen (01.12.2022) Donuts aus einem Supermarkt in der Innenstadt und schubste zwei Mitarbeiterinnen, die die Tat beobachtet hatten und ihn festhalten wollten. Gegen 09.15 Uhr erkannte eine 29-jährige Mitarbeiterin des Geschäftes am Friedrich-Ebert-Platz, dass der Jugendliche etwas unter seiner Jacke versteckte. Nachdem er an der Kasse ein Brötchen bezahlte, sprach die 29-Jährige ihn an. Daraufhin schubste der 17-Jährige sie sofort zur Seite. Auch eine weitere Mitarbeiterin, die zur Unterstützung hinzukam, schubste er. Sie stürzte deshalb. Zwei Kunden hielten den 17-Jährigen letztendlich fest. Die Polizeibeamten erkannten, dass er eine Packung Donuts unter seiner Jacke versteckt hatte. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des räuberischen Diebstahls gegen ihn ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

