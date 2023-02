Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Tabakwaren aus Automaten gestohlen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben an der Herrenschreiberstraße in einem Selbstbedienungsladen einen Tabakautomaten geöffnet und daraus Ware gestohlen. Die Tat ereignete sich am Samstag (25.02.23) zwischen 10.30 Uhr und Mitternacht. Wie die Diebe den Automaten geöffnet haben, ist noch unklar. Sie entwendeten daraus Shishatabak im Wert eines vierstelligen Eurobetrags. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiwache in Rheine entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

