POL-EN: Hattingen- Roter BMW Mini in Blankenstein gestohlen

Hattingen (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch in eine Schule an der Waldstraße ein. Gegen 23:30 Uhr öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten. Hierbei lösten die Täter einen Einbruchsalarm aus. Als die Polizei zeitnah an der Schule eintraf, konnten keine Personen mehr festgestellt werden. Ob Beute erlangt wurde, ist bisher nicht bekannt. Rückfragen bitte an: ...

