Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Autos aufgebrochen, Unbekannte Täter schlagen Scheiben ein

Greven (ots)

In der Nacht zu Samstag (25.02.23) haben unbekannte Täter am Grünen Weg zwei Autos aufgebrochen - einen braunen Opel Corsa S-D und einen weißen Renault Trafic. Der Pkw und der Transporter waren auf Höhe der Hausnummer 73 abgestellt. Ein Zeuge hörte in der Nacht gegen 04.00 Uhr auffällige Geräusche. Später stellte er die zerstörten Scheiben fest. An dem Opel schlugen die Unbekannten die Seitenscheibe ein und durchwühlten den Innenraum. Ob etwas entwendet wurde, ist unklar. Bei dem Transporter versuchten die Diebe ersten Erkenntnissen zufolge zunächst, die Schiebetür aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie die Scheibe an der Fahrerseite ein und durchsuchten den Innenraum nach Diebesgut. Unter anderem wurde der Himmel des Fahrzeugs aufgerissen, um in den hinteren Laderaum zu gelangen. Ob etwas gestohlen wurde, ist ebenfalls noch nicht klar. Die Polizei ermittelt zu diesen beiden Autoaufbrüchen. Weitere Hinweise nimmt die Wache in Greven unter 02571/928-4455 entgegen.

